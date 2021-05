Governo coloca na geladeira projeto de compra de mísseis

A cúpula militar do governo de Jair Bolsonaro sonhava em equipar as principais bases militares país, incluindo o próprio centro do poder em Brasília, com sistemas de mísseis antiaéreos.

Interlocutores do Ministério da Defesa dizem que o projeto, que se arrasta há dez anos, voltou a ser prioridade quando a Venezuela adquiriu da Rússia caças sukhois Su-30 capazes de realizar ataques profundos dentro do território brasileiro.

Empresas da Alemanha e de Israel disputam o direito de vender a tecnologia ao governo brasileiro. Hoje, o Exército opera mísseis de curto alcance importados da Suécia, que não conseguem ser usados contra mísseis de cruzeiro ou quando aviões voam acima das nuvens ou em condição de neblina.

O corte no orçamento, negociado por Bolsonaro para que o centrão pudesse fazer a farra nas bases eleitorais dos deputados, colocou o projeto novamente na geladeira.