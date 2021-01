Governo Bolsonaro vai presentear autoridades com tabuleiros de xadrez

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Defesa anunciou a abertura de um processo de compra para suprir o estoque da pasta de brindes.

A lista inclui 30 jogos de xadrez em pedra sodalita, acondicionados em estojo acolchoado revestido em veludo na cor preta.

Pela estimativa do ministério, os jogos de xadrez deverão custar aos cofres públicos até 25.000 reais.

A Defesa justifica o gasto dizendo que necessita dispor de brindes institucionais adequados para cumprir sua atribuição nas trocas protocolares entre as altas autoridades.

De fato, uma questão muito importante no momento atual do governo, da pandemia e de outras crises do país.