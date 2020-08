Governo Bolsonaro lava as mãos sobre criação de novo tribunal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como o Radar mostrou mais cedo, a Câmara deve votar nesta terça uma pauta-bomba de 300 milhões de reais ao ano que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais.

Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros diz que a orientação do Planalto é liberar a base para votar. Em outras palavras, o governo não será contra nem a favor da medida, apesar do custo financeiro que ela acarreta.

“Vamos liberar. Como é um tema relacionado a outro poder, não vamos entrar”, diz Barros.