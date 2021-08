Governo Bolsonaro entrega presente de Natal antecipado à PRF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um evento marcado para começar agora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai entregar dois helicópteros, mais de 400 veículos (sendo 28 deles blindados), quase 5.000 armas, equipamentos de tecnologia, celulares e uniformes para a PRF.

O ensejo para tantos presentes é o aniversário de 93 anos da corporação, completado no último dia 23.

As duas aeronaves são os monomotores “Leonardo AW119 Koala”, que têm capacidade para até seis passageiros cada um. Os helicópteros foram adquiridos com recursos do Fundo de Direitos Difusos, oriundos de multas, condenações judiciais e danos ao consumidor, entre outros.