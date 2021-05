Governo Bolsonaro diverge da Argentina sobre pedágio em ponte no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O término da concessão de 25 anos de uma ponte entre as cidades de São Borja (RS) e Santo Tomé, na fronteira do Brasil com a Argentina, pode virar novo atrito diplomático.

Bolsonaro quer o fim do pedágio. Já a Argentina quer renovar com o consórcio italiano Mercovia S/A que gere a ponte.

O contrato de concessão da Ponte Internacional da Integração termina em 29 de agosto de 2021, quando vence o atual período de concessão.

Segundo a prefeitura gaúcha, a Ponte da Integração – com 1.400 metros de extensão e mais de 14 quilômetros de acessos em São Borja e Santo Tomé – foi inaugurada em 9 de dezembro de 1997, com 25 anos de concessão.

A ponte foi construída numa parceria dos dois países com a iniciativa privada, cabendo ao consórcio empreendedor a cobrança de pedágio.