Governo Bolsonaro dará R$ 74 milhões para projetos de inovação

Constantemente criticado pelos sucessivos cortes de recursos destinados à pesquisa científica no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro anunciou o investimento de 74 milhões de reais na segunda edição do Programa Centelha, que premia ideias inovadoras e incentiva o empreendedorismo. Outros 23 milhões de reais serão investidos por 25 estados que integram o projeto.

Segundo cálculos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é de onde sai maior parte da verba para bancar a chamada pública, os recursos a serem aportados deverão viabilizar a criação de até mil novas startups no Brasil.

Na primeira edição, mil municípios se envolveram no programa e ao menos 15 mil ideias foram submetidas à apreciação da banca julgadora. O governo federal é quem viabiliza a parte financeira, mas os editais são lançados pelos estados.

A previsão é que as inscrições sejam abertas até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Cada ideia contemplada receberá em torno de 50 mil reais. As inscrições e as condições de participação já estão no site oficial do programa.