Governo assina acordo de transferência de tecnologia da vacina da Fiocruz

Jair Bolsonaro assinou há pouco, no Ministério do Planalto, o contrato de transferência de tecnologia de produção do IFA da vacina da Astrazeneca para a Fiocruz.

É o primeiro passo para que o Brasil passe a produzir o principal insumo da vacina contra a Covid-19, sem a necessidade de importação do produto da China.