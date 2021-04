Governo anuncia obra em área do Centro de Lançamento de Alcântara

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou a contratação de empresa de engenharia para a recuperação da área e das estruturas físicas do Sítio Cyclone-IV, localizado no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. A obra vai garantir a integridade das edificações da área da extinta empresa Alcântara Cyclone Space (ACS). A abertura das propostas das construtoras interessadas será feita dia 4 de maio e o gasto com o serviço está estimado em 7,6 milhões de reais.

Esta reforma ainda não vai deixar a área preparada para lançar foguetes. As obras atuais surgiram da necessidade de mitigar os impactos ambientais, em decorrência das características estocásticas da chuva, calor, oxidação, erosão e materiais dispersos.

Em 2003, um veículo lançador de satélites explodiu na base de Alcântara, matando 21 profissionais. Logo em seguida, o governo criou a empresa binacional ACS, por um tratado entre o Brasil e a Ucrânia, para reativar o centro. Mas em 2015, após os dois países investirem mais de 1 bilhão de reais no centro de lançamento de foguetes, a então presidente Dilma Rousseff decidiu pela comunicação formal de denúncia do tratado, oficialmente por falta de viabilidade comercial do negócio.

Em março de 2019, Jair Bolsonaro fechou com o presidente americano Donald Trump um acordo que estabelece regras para o uso da base de Alcântara. O Brasil vai ser pago pelos americanos pelo uso da base de lançamento de foguetes, principalmente para colocar satélites no espaço, já que o acordo não prevê o lançamento de mísseis e ou artefatos militares.