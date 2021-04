Governo abre segundo edital de parceria privada para atuação em Alcântara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Agência Espacial Brasileira (AEB) publicou na última sexta-feira o segundo chamamento público e tem a expectativa de atrair grupos internacionais e nacionais, que tenham interesse em explorar comercialmente a área do Centro Espacial de Alcântara (CEA).

Nesta edição, o edital prevê a retomada de obras das estruturas já existentes, que foram descontinuadas, por conta do extinção do empreendimento da empresa binacional Alcântara Cyclone Space (ACS).

A área a ser concedida à iniciativa privada conta com edificações prontas e iniciadas para abrigar as etapas das operações de integração e lançamento de foguetes, com capacidade de transportar satélites de diversas categorias.

As propostas, que deverão ser entregues até o dia 26 de maio, serão processadas por uma comissão composta de integrantes do Programa Espacial Brasileiro, incluindo a AEB e o Comando da Aeronáutica, este responsável pela gestão do Centro de Lançamento.

O primeiro edital, lançado em maio de 2020, terá os resultados divulgados pela Aeronáutica em conjunto com a AEB e Ministério da Ciência,Tecnologia e Inovações, ainda neste mês de abril.