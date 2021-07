Governistas querem ver Bolsonaro em ação no Senado por André Mendonça

Senadores governistas envolvidos nas tratativas para a nomeação de André Mendonça para o STF acreditam que, com a saída do presidente Jair Bolsonaro do hospital, ele deverá se envolver pessoalmente para melhorar a situação do seu ministro “terrivelmente evangélico” no Senado.

Ao Radar, um parlamentar comentou sob anonimato que “o indicado é dele, afinal de contas”. Praticamente um “toma, que o filho é teu”.

O ministro-chefe da AGU, como se sabe, está em plena campanha para conseguir o número de votos necessários para ocupar umas das 11 cadeiras do Supremo.

Dentro do Senado, ele enfrenta a resistência do ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que hoje preside a CCJ — comissão na qual Mendonça terá que ser submetido a uma sabatina.