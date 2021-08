Governadores querem criar ‘fundo verde’ para ações ambientais

Na reunião desta segunda, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, apresentou a proposta de criação de um consórcio de estados para estabelecer um fundo único para financiar políticas públicas de combate a mudanças climáticas.

A ideia é tentar resgatar a imagem da política ambiental no Brasil perante a comunidade internacional. “Governos de outros países e instituições privadas internacionais querem se relacionar com o Brasil, mas têm dificuldades com o governo federal. Não precisamos competir com o governo federal em nada, mas podemos ajudar o Brasil a atingir suas metas ambientais, podemos ter um canal de comunicação, estabelecer um modelo de governança transparente”, disse Casagrande.

Os governadores concordaram com a ideia. Ouça Renato Casagrande: