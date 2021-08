Governador vai colocar R$ 450 mi em obras de Bolsonaro em SC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés decidiu investir recursos estaduais em obras em rodovias federais no estado.

Apesar de ser o maior reduto bolsonarista do país, o estado tem obras do Dnit que estão ameaçadas por falta de verbas do governo de Jair Bolsonaro.

Para concluir os projetos ainda neste mandato, Moisés conseguiu o aval da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para investir 350 milhões de reais nas BRs 163 e 280 e planeja aplicar outros 100 milhões de reais na BR 470.

Bolsonaro agradece.