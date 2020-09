Governador em exercício do Rio é só love com a família Bolsonaro

O governador em exercício do Rio, Claudio Castro, não esconde o seu esforço de aproximação do clã presidencial. Em quase três semanas à frente do estado — função para a qual foi alçado com o afastamento de Wilson Witzel — cumpriu pelo menos quatro agendas públicas ao lado de Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro.

Entre idas a Brasília para tratar da Recuperação Fiscal do estado e caronas no avião presidencial, Castro tem aproveitado solenidades e pequenos eventos para estar ao lado da família presidencial, rompida com Witzel desde 2019.

Nesta quinta-feira, Castro esteve mais uma vez ao lado de Flávio. A ocasião era a visita de uma comitiva do Governo Federal a um projeto da Polícia Militar e o governador aproveitou para mostrar que as conversas entre estado e Brasília têm se encaminhado. Ao abrigo dos Bolsonaro, conta com dias menos conturbados para o Rio.