Governador em exercício do Rio pega carona em avião com Bolsonaro

A lua de mel entre o governador em exercício do Rio e o clã presidencial segue firme. Agora, Cláudio Castro está em franca aproximação de Jair Bolsonaro, com quem deve ir a Brasília nesta quinta-feira no avião presidencial a convite do próprio presidente.

Bolsonaro veio ao Rio de Janeiro para participar de uma cerimônia na Marinha e chamou o governador em exercício para ir de carona à posse de Luiz Fux no STF, que acontece nesta tarde na capital.

Um armistício que em nada lembra a guerra vista entre a administração fluminense e o presidente da República nos últimos meses. Claudio Castro assumiu o governo após o afastamento de Wilson Witzel do cargo pelo STJ.