Governador em exercício do Rio faz mais uma mudança no secretariado

Atualizado em 7 out 2020, 18h35 - Publicado em 7 out 2020, 18h19

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, fez mais uma mudança no secretariado formado pela gestão de Wilson Witzel. O deputado federal Altineu Côrtes (PL) vai deixar o comando da Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade, que será tocada pelo deputado estadual Thiago Pampolha (PDT).

Com a saída do governo, Côrtes reassume o mandato em Brasília — que estava sendo exercido por Marcão Gomes, seu suplente.

Nos últimos dias, a secretaria esteve no centro de um debate sobre o processo de licenciamento do novo autódromo do Rio, que fica em Deodoro. A área está localizada dentro da Floresta do Camboatá. O futuro titular da pasta ocupa o posto de presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio.

No lugar de Pampolha, assume na Alerj o suplente dele, Sérgio Fernandes (PDT) — ex-deputado estadual e ex-presidente da Fundação Leão XIII que em setembro foi denunciado pelo MP do Rio e virou réu na Operação Catarata.