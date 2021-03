Governador do RS vai acionar MP contra Roberto Jefferson

Insultado por Roberto Jefferson durante uma entrevista recente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai responder ao mensaleiro do PTB.

“Estamos preparando representação contra ele junto ao Ministério Público”, confirmou Leite ao Radar.

No último dia 12, Jefferson proferiu agressões em relação ao governador e contra a comunidade LGBT. A Defensoria Pública gaúcha chegou a divulgar nota em que diz considerar “absolutamente inaceitável” as declarações do cacique que ofenderam “vulgarmente” o governador e grupos minoritários.

“A Defensoria Pública expressa sua solidariedade com toda comunidade LGBT, com o senhor governador Eduardo Leite e com todos os gaúchos que clamam pela restauração da racionalidade no debate público”, diz a defensoria.

