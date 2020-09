Governador do Rio nomeia ex-secretário de Cabral como assessor especial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, nomeou o ex-deputado estadual André Lazaroni para o cargo de assessor especial da Casa Civil. A nomeação está no Diário Oficial do estado desta terça-feira.

Deputado estadual por 14 anos pelo MDB, Lazaroni foi secretário do governo de Sérgio Cabral. Em junho deste ano, seu nome apareceu em uma investigação do Ministério Público do Rio sobre irregularidades envolvendo uma organização social.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O Diário oficial do Rio também traz a nomeação de Nicola Miccione para a chefia da Casa Civil, posto antes ocupado por André Moura.