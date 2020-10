Governador do Rio exonera filho do pastor Everaldo

Claudio Castro, como o Radar registra na edição de VEJA que está nas bancas, está à frente do governo do Rio há dois meses e ainda não tinha tido coragem para exonerar um certo assessor que herdou de Wilson Witzel: Filipe Pereira, filho do pastor Everaldo — presidente do PSC, o seu partido.

Pegou mal a notícia da presença de Filipe no Palácio Guanabara. E, nesta quinta-feira, a demissão do assessor, que chegou a ser preso com o pai em agosto, chegou. Está publicada no Diário Oficial do estado, “a pedido”.