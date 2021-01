Governador do Rio escolhe procurador mais votado para chefia do MP

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), acaba de nomear o novo procurador-geral de Justiça do estado: Luciano Mattos, o mais votado entre os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. “Recebi nos últimos dias os três integrantes da lista tríplice eleita pelo Ministério Público Estadual e decidi nomear como novo Procurador-Geral de Justiça o dr. Luciano Mattos, nome mais votado entre seus pares.

Castro disse ainda que o processo eletivo da lista tríplice foi conduzido pelo atual PGJ, Eduardo Gussem, “que realizou excelente trabalho” à frente do MPRJ.

Até agora, havia indefinição sobre o respeito de Castro à tradição de escolher o primeiro lugar na lista tríplice — ao longo do último mês, o governador chegou a dizer que escolheria o nome com “pensamentos mais parecidos” com os seus.

O MP do Rio conduz, entre vários casos importantes, as investigações a respeito da prática de “rachadinha” no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro — de quem Castro tem mostrado grande aproximação.

Mattos é promotor e teve o apoio do ex-procurador-geral de Justiça Marfan Martins Vieira, que chefiou o MP-RJ durante a gestão de Sérgio Cabral.