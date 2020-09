Governador do Rio escolhe novos secretários de Saúde e Educação

Governador em exercício do Rio, Claudio Castro definiu nesta sexta-feira mais dois nomes para compor a sua gestão — que se afasta cada dia mais do secretariado deixado por Wilson Witzel. Foram escolhidos os nomes de Carlos Alberto Chaves para a Saúde, e de Comte Bittencourt para a Educação. As nomeações serão oficializadas em edição extra do Diário Oficial.

Ex-diretor de hospitais estaduais, o médico Carlos Alberto Chaves é o quarto secretário de Saúde do estado só este ano. A pasta, como se sabe, esteve no epicentro da crise vivida pelo governo Witzel, tendo no ex-titular Edmar Santos o grande detonador dos esquemas que ocorriam com Organizações Sociais e empresários.

O novo titular da Educação também chega após um escândalo — o antigo secretário, Pedro Fernandes, foi preso — e com uma missão complexa pela frente, a volta às aulas. Ex-deputado e candidato a vice-governador na chapa de Eduardo Paes em 2018, Bittencourt foi oficializado depois de inicialmente recusar o cargo.