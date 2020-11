Governador do Rio abre as portas ao PT enquanto acena para Bolsonaro

Rivalidade entre bolsonaristas e o PT? Que nada. No Rio, é o partido do ex-presidente Lula que tem dado as cartas na composição do governo interino de Claudio Castro.

Todas as últimas nomeações feitas pelo vice de Witzel — que não esconde de ninguém a sua aproximação com Jair Bolsonaro — têm a bênção de André Ceciliano, o deputado estadual petista que preside a Assembleia Legislativa do estado.

De perto, todo mundo é amigo.