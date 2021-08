Governador do PT diz que Bolsonaro provoca ‘tragédia’ no Brasil

Na reunião de governadores nesta segunda, o governador da Bahia, Rui Costa, classificou como uma “tragédia” a agenda de ataques e ameaças ao sistema democrático empreendida por Jair Bolsonaro.

“Além de ameaçar a democracia, como um modo de vida, ameaça e é uma tragédia para o emprego, para a renda, para os investimentos. É notória a repercussão desse comportamento do presidente nos investimentos externos do Brasil. O grande prejuízo que isso trouxe para a economia dos estados. Isso sem falar na postura autoritária de perseguir os estados e jogar no colo dos governadores os efeitos nefastos dessa política do governo federal”, diz Costa.