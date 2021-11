Governador do DF cancela festas de Ano Novo por causa da pandemia

O governador Ibaneis Rocha decidiu cancelar as festas de réveillon programadas para este ano no Distrito Federal. O chefe do Executivo, aliado de Jair Bolsonaro, chegou a confirmar o evento, porém, disse que voltou atrás por causa da variante Ômicron do novo coronavírus.

Pelo plano inicial do governo, a festa de Ano Novo ocorreria em palcos distribuídos em cinco regiões da capital. O Carnaval de 2022 segue sob análise e depende do cenário de vacinação contra Covid-19.

O governo também divulgou que investiga um caso suspeito da nova variante.

“Peço que todos observem os cuidados recomendados, especialmente neste momento de incerteza, até que possamos retomar a vida normalmente”, disse Ibaneis.