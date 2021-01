Golpe na praça em nome do Pastor Everaldo, que segue preso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Preso desde o final de agosto de 2020 na operação que afastou Wilson Witzel do governo do Rio, o presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo Pereira, está sendo alvo de um golpe na praça.

Dezenas de celulares, inclusive de familiares, receberam uma mensagem na qual Everaldo aparece como o autor do disparo, com foto e tudo do ex-presidenciável.

“Olá, boa tarde! Meu novo número. Everaldo”.

O interlocutor, incrédulo, até responde:

“Quem é?”

“Está podendo falar?”, rebate o falso Everaldo.

Os advogados do pastor já estão cientes do golpe e será feito um boletim de ocorrência (B.O), além de uma petição informando à Justiça sobre o ocorrido.

Abaixo, a mensagem enviada por alguém que se passa pelo Pastor Everaldo.