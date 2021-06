Goiás já imunizou 82 mil moradores do DF, diz Caiado

Levantamento do governo de Ronaldo Caiado mostra que Goiás já aplicou 82.103 vacinas contra a Covid-19 em pessoas com endereço no Distrito Federal. Destas, 64.666 referentes à primeira aplicação, 17.360 ao reforço e 77 receberam imunizante de uma única dose.

Para esse levantamento, foram consideradas as informações inscritas no Cartão Nacional de Saúde. Recentemente, o governador Caiado comentou que “não é possível barrar a vacinação de brasilienses do ponto de vista legal e, acima de tudo, moral”.

O registro de moradores ocorre em todo o Estado, entretanto, pela proximidade com Brasília, as regiões de Saúde do Entorno Norte e Sul são as com mais casos de imunização de brasilienses. De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, em especial o da universalidade, as pessoas podem se vacinar fora das cidades de origem. “Jamais admitiria que esse princípio fosse quebrado”, ressaltou Caiado.

Nesta semana, o estado iniciou uma nova etapa da campanha que visa acelerar a aplicação das vacinas nos municípios goianos. O governador Ronaldo Caiado confirmou, nas redes sociais, uma mudança na estratégia de imunização. “90% das vacinas que chegarem serão aplicadas nos municípios por faixa etária. 10% destinam-se a grupos específicos”, informou.

O secretário da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, reforçou que será possível avançar ainda mais na imunização. “As vacinas podem ser utilizadas para grupos específicos de acordo com a realidade do município. Pelo menos 90% das doses, o que pode chegar a 100%, avançarão por ordem decrescente de idade”, pontuou.

O Governo de Goiás, em parceria com as prefeituras municipais, já imunizou 244.802 pessoas no Entorno do Distrito Federal com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Em relação ao reforço, 71.297 receberam a aplicação. Ao todo, foram distribuídos 434.034 imunizantes aos 15 municípios que contornam a capital federal e as cidades-satélites.