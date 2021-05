Globoplay lança documentário que revela precariedade do teste do pezinho

Estreia nesta sexta-feira no Globoplay o documentário “Uma Gota de Esperança”, que revela as consequências da precariedade do teste do pezinho no Brasil. Todo ano nascem no Brasil cerca de cinco mil crianças que acabam ficando cegas, têm paralisia cerebral ou outras sequelas por conta do exame atualmente aplicado na rede pública do país.

O timing não poderia ser melhor. Nesta quinta, chegou ao Palácio do Planalto um projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado que, se sancionado, ampliará de seis para 14 o número de doenças rastreadas pelo teste realizado no SUS. O presidente Jair Bolsonaro tem até o próximo dia 26 para apreciar a matéria.

O filme é protagonizado pelo menino Theo. “Quem colocou meu filho numa cadeira de rodas foi o Estado brasileiro, com seu precário teste do pezinho do SUS. É fundamental que a triagem neonatal seja ampliada no Brasil”, alerta Larissa Carvalho, sua mãe, no documentário.