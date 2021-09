GloboNews lança documentário sobre a pandemia em grandes metrópoles

O ano de 2020 representou uma mudança determinante em como países e populações iriam lidar com os desafios do avanço da epidemia da Covid-19. O confinamento rigoroso adotado em grandes metrópoles fez com que o mundo se transformasse de uma maneira nunca antes vista.

Essas alterações que pessoas e paisagens sofreram nos últimos meses em Nova York, Lisboa e Londres é o tema central do filme Doze Estações, que a GloboNews lança neste domingo, dia 19, às 23h, na sua faixa de documentários.

A produção narra o isolamento ao longo do outono e do inverno, o desconfinamento na primavera e o cheiro da liberdade com o verão praticamente livre nessas três cidades. Cada metrópole com suas histórias, com a sua gente, com sua volta à normalidade.