Globo quer retomar transmissões da Libertadores e da Fórmula 1

Após o fim do litígio com a Conmebol e a Globo, em acordo selado no fim do mês passado, a ordem dentro da emissora é conseguir recuperar a Copa Libertadores, que será exibida pelo SBT até a edição do ano que vem.

A Vênus Platinada também pretende retomar as transmissões da Formula 1, hoje nas mãos da Band.

Diz-se no mercado que as mudanças se devem ao recente anúncio de que um integrante da família Marinho voltará a presidir o grupo a partir de fevereiro do ano que vem.