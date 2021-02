Gilmar rebate ironia de Villas Bôas para Fachin: ‘ditadura nunca mais’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, rebateu nesta terça-feira a ironia do ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas para o ministro Edson Fachin, que nesta segunda-feira disse ser “intolerável” qualquer pressão injurídica sobre o Judiciário. Mais cedo, o militar disse que a manifestação de Fachin veio “três anos depois”.

“A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa república. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo responda-se com firmeza e senso histórico: Ditadura nunca mais!”, escreveu Gilmar nas redes sociais.