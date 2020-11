‘Estupro culposo’: Gilmar Mendes pede apuração sobre o caso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes se manifestou nesta terça-feira, 3, sobre as cenas do julgamento do homem acusado de estuprar uma jovem em Santa Catarina, em 2018.

A sentença aplicada pelo juiz contra o empresário acusado do crime foi de “estupro culposo”, tipo penal não existente no Brasil. O réu foi absolvido.

“As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de Justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram”, escreveu o ministro em sua conta no Twitter.

As imagens foram reveladas pelo portal The Intercept. Nelas, é possível observar o advogado do homem acusado de estupro mostrando fotos da jovem e fazendo comentários depreciativos sobre a conduta dela.

