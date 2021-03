Gigante do setor elétrico doa refrigeradores de vacinas a prefeituras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Neoenergia, primeira empresa do setor elétrico a contribuir com prefeituras das áreas de concessão das suas distribuidoras na campanha de imunização contra a Covid-19, já entregou, por meio da Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS), 279 refrigeradores científicos para armazenar vacinas. A meta é contemplar 672 municípios atendidos pelas distribuidoras.

A iniciativa levou em consideração as cidades com os menores Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) das concessionárias, regulado pela Agência Nacional de Eficiência Energética (Aneel).

A doação do total desses equipamentos chegará a R$ 7,5 milhões, que se somam às outras ações já realizadas pela empresa voltadas ao combate da pandemia como a compra de testes em parceria com a Fiocruz e doação de respiradores, num montante que já alcança R$ 20 milhões.