Gigante de TI prepara investimento milionário no mercado brasileiro

Provedora de serviços de tecnologia presente em 57 países, a NTT Ltd. vai investir cerca de 20 milhões de reais na operação brasileira em serviços de nuvem híbrida, cibersegurança, redes, conectividade e aplicações, além de treinamento e contratação de equipe.

Grande parte do valor será destinada aos serviços gerenciados de segurança da informação, uma das apostas do grupo para o mercado local.

Com esse viés, a grande novidade prometida pela NTT no país é a ativação de um centro de operações de segurança, o que deverá contribuir não só para a ampliação da segurança do ambiente de TI das empresas, mas também para a adequação corporativa à Lei Geral de Proteção de Dados.

A NTT Ltd. acaba de completar seu primeiro ano fiscal no Brasil, com crescimento de 70% em vendas. A companhia japonesa é atualmente um conglomerado de mais de 30 empresas com mais de 11 bilhões de dólares de faturamento.