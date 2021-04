Gestão Doria já encaminha plano de vacinas contra Covid-19 no pós-pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto Jair Bolsonaro gastava seu discurso negacionista contra vacina na pandemia, João Doria colocou a máquina do governo de São Paulo para gerar com os chineses a CoronaVac.

Bolsonaro segue dormindo no ponto novamente enquanto Doria já está avançado em conversas com governos estaduais na negociação do futuro estoque da vacina pós-pandemia.

Governadores estão fechando contratos para comprar a vacina diretamente do Butantan e prover estoques quando a pior parte dessa crise passar.