Gestão de Paes quer definir esquema de réveillon no Rio em 30 dias

A prefeitura do Rio de Janeiro está cada vez mais perto de confirmar a realização da tradicional festa de réveillon da praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

Nesta terça, durante uma reunião com representantes de hotéis cinco estrelas, a presidente da RioTur, Daniela Maia, garantiu que até o final de julho todos os detalhes sobre a virada estarão definidos.

A RioTur é a empresa de turismo do município. Ela é responsável pela organização do ano novo e também do Carnaval de rua. Em razão da pandemia, essas duas festas, que são as maiores da cidade, foram suspensas no ano passado.

A tradicional queima de fogos de artifício e os shows da praia de Copacabana não aconteceram. Até teve movimentação de pessoas que estiveram na orla para comemorar a passagem do ano, mas não houve programação oficial e os quiosques fecharam para evitar aglomerações.

Paes assumiu com discurso de que as festas voltariam caso a prefeitura conseguisse cumprir o cronograma de vacinação, atualmente adiantado em relação às primeiras previsões. Caso não aconteça um grande atraso ou uma quebra no fornecimento de doses, tudo indica que os eventos estão confirmados.

Segundo um interlocutor da RioTur, a prefeitura está ainda avaliando modelos possíveis. Há a sentimento de que mesmo com a maior parcela da população da cidade vacinada, não seria razoável imaginar uma festa como a de outros anos, que arrastaram milhões de pessoas.

Em 2018, por exemplo, foram 2,4 milhões de pessoas na praia, no maior público já registrado no réveillon. Houve, entre outras atrações, show da cantora Anitta. A ideia é que o evento deste ano possa acontecer, mas adaptado para os tempos pandêmicos.