General Villas Bôas ganha coleção de livros com seu nome

Parceria do Instituto General Villas Bôas com o Senado e a Secretaria Nacional da Cultura vai colocar na rua nos próximos meses a Coleção General Villas Bôas de livros sobre o pensamento estratégico brasileiro.

A coleção é parte do projeto José Bonifácio, que vai publicar 200 livros até 2022, bicentenário da Independência do Brasil.

Os primeiros quatro títulos foram escolhidos pelo próprio General Villas Bôas, que assina o prefácio junto a convidados do Conselho Editorial do projeto. Os exemplares serão editados pela Biblioteca do Senado.