Gastos com passagens dobraram entre março e agosto, diz Credicard

O fim da restrição de entrada para brasileiros em diversos países estrangeiros levou ao aumento do uso do cartão de crédito relacionado ao turismo entre março e agosto deste ano, segundo levantamento da Credicard, operadora de cartão ligada ao Itaú.

Os gastos de usuários da bandeira com passagens aéreas tiveram aumento de 128% no acumulado no período. Já o consumo em lojas duty free nos aeroportos teve crescimento de 105%.

De acordo com a operadora, os dados são parte dos primeiros resultados da retomada do turismo com o avanço da vacinação e a reabertura de fronteiras.