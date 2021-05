Garotinho, Cabral e Pezão, os governadores na lista da propina de Lavouras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na delação que fechou com a PGR, o ex-presidente da Fetranspor José Carlos Lavouras narra o pagamento de propinas a três governadores do Rio de Janeiro.

A “solicitação de vantagens indevidas” foi prática comum dos ex-governadores Sergio Cabral, Luiz Fernando Pezão e Anthonny Garotinho.

No caso de Garotinho, os repasses foram feitos entre 2010 e 2014 por meio de “contratos fictícios com rádio a pretexto de ajuda financeira para campanhas de deputado federal e governador do estado”.

Pezão recebeu o dinheiro sujo, segundo Lavouras, “a partir de 2014, por meio de entregas em espécie para o secretário de estado Hudson Braga e pagamentos de notas frias a empresas indicadas por este”.

A roubalheira de Cabral era em escala tão superior, que os relatos de Lavouras ocupam 27 anexos do acordo. Os casos envolvendo os ex-governadores estão sob o comando do juiz Marcelo Bretas, no Rio.