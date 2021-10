Garcia elege o controle de contas como vitrine do governo em SP

Virtual candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, o vice-governador Rodrigo Garcia defendeu nesta quinta o “equilíbrio das contas” do estado como forma de fazer a gestão avançar de forma competitiva no país.

“A régua de São Paulo no ranking é alta e há uma década puxamos a fila. Mas, qualquer ação de governo, seja na parceria com os municípios ou com ações diretas dos estados, passa pelo equilíbrio das contas. Todas as gestões destaques no Ranking de Competitividade tem isto em comum”, diz o vice-governador.

Garcia recebe um prêmio do Centro de Liderança Pública em reconhecimento ao programa “Parcerias Municipais”, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado.

A premiação faz parte do “10º Ranking de Competitividade dos Estado”, que avalia iniciativas que impactam positivamente na vida da população nos estados.

O “Parcerias Municipais” foi lançado em agosto de 2019 com o objetivo de unir esforços com os municípios para reduzir as desigualdades regionais em quatro áreas prioritárias – Educação, Saúde, Segurança e Desenvolvimento Socioeconômico.

Das 645 cidades do estado, 620 participam do programa.