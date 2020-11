Game XP lança produtos digitais com foco em dança e e-sports

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Game XP – maior festival de games da América Latina – se prepara para lançar uma plataforma online que tem sua estreia com dois conteúdos, um focado em dança e o outro nos e-sports. A ideia surgiu diante das limitações impostas pela pandemia do coronavírus.

Com a plataforma online, a Game XP estará presente na vida do público durante todo o ano e não apenas nos dias que acontece no evento.

Para Roberta Coelho, CEO da Game XP, o ano de 2020 provou que o meio digital é um grande aliado, não apenas das marcas, mas também do público, que vem explorando os canais com mais critério em busca de conteúdos diferenciados. Além disso, a sinergia entre o real e o virtual se faz mais do que necessária para que novos contextos sejam explorados .

“De fato, hoje, o digital é uma extensão do ‘ao vivo’ e vice-versa. Não tenho dúvidas de que este novo cenário veio para ficar, então é fundamental que se pense em formatos que sejam complementares. Por isso, a partir de agora estamos investindo pesado em conteúdos digitais que conversam diretamente com os pilares do evento, que ampliem conversas e reforcem os nossos propósitos”, garante Roberta.