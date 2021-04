Gabriela Prioli vai discutir ideologia na política com Maia, Dino e Haddad

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli vai receber convidados para debater conceitos de ideologias presentes na cena política brasileira em uma série de entrevistas em seu canal do YouTube. O primeiro entrevistado é o professor e político Guilherme Boulos.

Participam também o advogado e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, o advogado, ex-juiz federal e governador do Maranhão Flávio Dino, entre outros. Os vídeos entram no ar a partir do dia 17 de abril.