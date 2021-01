Gabinete de Tabata contrata empresa que atuou na campanha do namorado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Deputada por São Paulo, Tabata Amaral (PDT) contratou com verba da Cota Parlamentar da Câmara (42.000 reais ao longo de sete meses) uma consultoria de Recife (PE) que, por uma dessas coincidências da política, trabalhou também na vitoriosa campanha do namorado dela, o prefeito João Campos (PSB).

A parlamentar diz que chegou até a Farol Consultoria em Publicidade em junho do ano passado, por indicação do gabinete do namorado.

“No âmbito da Câmara, é comum que gabinetes troquem informações sobre prestadores de serviços que realizam um bom trabalho”, informou Tabata.

Campos, no entanto, só usou a consultoria da Farol nas eleições, a 430.000 reais por trabalho de marketing estratégico.

Abaixo, a íntegra da resposta de Tabata Amaral sobre a contratação da Farol.

A empresa Farol Consultoria em Publicidade realiza, desde junho de 2020, consultoria em estratégia política e de comunicação ao mandato da deputada federal Tabata Amaral, com contrato firmado em 1º de junho de 2020.

O presente trabalho contempla atividades como definição de posicionamentos públicos estratégicos; acompanhamento conjuntural com a avaliação das pautas prioritárias do mandato nas mídias analógica e digital; orientação estratégia e sugestões de posicionamento de imagem; preparação de material-base para discursos e entrevistas; bem como acompanhamento e análise da comunicação parlamentar nas mídias digitais.

Todas as informações sobre essa contratação, tais como detalhes do contrato, valor da contratação e relatórios dos serviços prestados são públicos e encontram-se no site da Câmara dos Deputados.

A empresa foi contratada por sua eficiência, entrega e larga experiência em estratégia política nacional e regional, por meio de indicação da equipe do então deputado federal João Campos. Portanto, é de conhecimento que a empresa Farol Consultoria em Publicidade prestou serviços à campanha de João Campos a prefeito de Recife, assim como já prestou serviços a outras campanhas e políticos, reafirmando sua expertise em consultoria política, estratégica e comunicacional.

É importante ressaltar que, no âmbito da Câmara dos Deputados, é comum que gabinetes troquem informações sobre prestadores de serviços que realizam um bom trabalho. Isso já aconteceu em outros gabinetes, como a recente contratação do Legisla Brasil que prestou serviços de recursos humanos para o gabinete no mês de dezembro e atuou em outros gabinetes.