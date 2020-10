Fux sai fortalecido de crise com Marco Aurélio, avaliam colegas

Atualizado em 15 out 2020, 21h46 - Publicado em 16 out 2020, 09h20

Luiz Fux, que deu a Marco Aurélio o discurso principal em sua posse no comando do STF há um mês, disse a colegas que o amigo “pegou pesado” ao atacá-lo por ter derrubado a liminar que permitiu a fuga do chefe do PCC, André do Rap.

Apesar do desconforto na briga com o amigo e decano, Fux passou bem pelo primeiro teste de fogo no comando do Supremo. “Fux mostrou que tem autoridade, tem tamanho para estar na cadeira que ocupa”, diz um ministro.