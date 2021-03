Fux pauta e STF julgará se torna Silveira réu por ataques à democracia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux decidiu há pouco pautar para a próxima quinta-feira o julgamento da denúncia apresentada pela PGR contra o deputado Daniel Silveira.

O parlamentar bolsonarista está preso desde o Carnaval, quando ameaçou ministros do Supremo e atacou a democracia num vídeo postado na internet.

Na denúncia contra Silveira, a PGR diz que “não só há uma escalada em relação ao número de insultos, ameaças e impropérios dirigidos aos ministros do Supremo, mas também uma incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Tribunal” nas ações do parlamentar.

A denúncia foi apresentada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. O deputado foi acusado de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesse próprio, em três ocasiões, incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes Legislativo e Judiciário, por duas vezes, e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF, ao menos uma vez.

De acordo com a peça, assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, desde que passou a ser alvo da investigação, o deputado adotou como estratégia desferir agressões verbais e graves ameaças, nas redes sociais, contra os ministros que irão apreciar o inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos, visando coagi-los pela intimidação e, com isso, desestimular, em seu favor, a aplicação da lei penal.

“As expressões ultrapassam o mero excesso verbal, na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano, já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal”, afirmou Medeiros.