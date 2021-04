Fux marca para quarta julgamento sobre liberação de cultos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux decidiu levar ao plenário na quarta a discussão sobre liberação de cultos e missas na pandemia.

A matéria está com o ministro Gilmar Mendes, que deve liberar para julgamento o tema ainda nesta segunda.

No fim de semana, o ministro Nunes Marques deu liminar liberando a realização de cultos e missas no pior momento da pandemia no Brasil.

A decisão foi duramente criticada até por colegas de STF do ministro, como o decano Marco Aurélio Mello.

“Se é para rezar, o maior altar é a nossa casa. A ficha do brasileiro ainda não caiu. O brasileiro ainda não percebeu que ainda estamos com esse número exorbitante de mortes”, disse o decano.