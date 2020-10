Fux manda sortear novo relator para a guerra entre Moro e Bolsonaro

Atualizado em 20 out 2020, 18h20 - Publicado em 20 out 2020, 18h15

A pedido dos advogados do ex-ministro Sergio Moro, e em função da celeridade inerente a um inquérito, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, determinou há pouco a redistribuição do inquérito 4831 que estava sob a relatoria do ministro Celso de Mello. A redistribuição deve ocorrer ainda hoje pelo sistema eletrônico do STF. Os dados foram lançados.