Fux manda prender condenados por mortes na Boate Kiss – Leia decisão

Presidente do STF, Luiz Fux derrubou nesta terça decisão do TJRS e determinou que os quatro condenados pelas mortes na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), sejam presos. Fux analisou o pedido do Ministério Público gaúcho e escreveu que a decisão do tribunal abala a confiança da população nas instituições públicas.

“Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Juri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e de ordenação social”, diz Fux.

Leia a decisão do presidente do Supremo: Decisão Monocrática