Fux fala da atuação do STF na pandemia em evento apoiado pela ONU

Em webinar internacional nesta quinta, com apoio da ONU e da Universidade de Oxford, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lançará o primeiro volume da série “Case Law Compilation”, contendo os casos julgados pelo Supremo no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O evento contará com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e de professores de universidades brasileiras como USP, UERJ e FGV, além de estrangeiras como Chicago, Texas, Oxford e Nova Gales do Sul. O objetivo é promover discussões atuais sobre Cortes Supremas, governança judicial, democracia e novas tecnologias aplicadas ao Judiciário.