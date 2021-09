Fux destaca empenho de militares pela paz no 7 de setembro

Em seu pronunciamento nesta quarta, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, fez questão de destacar o comprometimento das forças de segurança com os princípios democráticos e a “preservação da ordem e da incolumidade do patrimônio público”.

Os atos de 7 de setembro foram marcados por discursos de ataques ao Supremo e a seus integrantes, inclusive com ameaças de invasão ao prédio da Corte na Praça dos Três Poderes. Fux destacou o “integral respeito à dignidade dos manifestantes” pelos agentes da lei e o empenho das Forças para a manutenção da paz nos atos do feriado.

“É forçoso enaltecer a atuação das forças de segurança do país, em especial as Polícias Militares e a Polícia Federal, cujos membros não mediram esforços para a preservação da ordem e da incolumidade do patrimônio público, com integral respeito à dignidade dos manifestantes”, disse Fux.

“Destaque-se, por seu turno, o empenho das Forças Armadas, dos governadores de Estado e dos demais agentes de segurança e de inteligência pública, que monitoraram em tempo real todas as manifestações, permitindo assim o seu desenrolar com ordem e paz”, seguiu Fux.

“De norte a sul do país, percebemos que os policiais e demais agentes atuaram conscientes de que a democracia é importante não apenas para si, mas também para seus filhos, que crescerão ao pálio da normalidade institucional que seus pais contribuíram para manter”, seguiu o ministro.