Fux coloca prisão de deputado bolsonarista na pauta do STF

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse ao Radar nesta terça-feira que o caso da prisão do deputado Daniel Silveira, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro item da pauta da Corte nesta quarta.

Ministros ouvidos pelo Radar se mostraram unidos na defesa da Corte, duramente atacada pelo parlamentar durante um vídeo na internet. O debate deve mobilizar as atenções do país por mexer com a instabilidade dos poderes. Desde o anúncio da prisão, parlamentares bolsonaristas passaram a também atacar o STF.