Fundo ibero-americano de apoio ao teatro dará até 20 mil euros a projetos

Atualizado em 8 out 2021, 11h41 - Publicado em 8 out 2021, 15h30

O Fundo de Apoio às Artes Cênicas Ibero-Americanas, financiado pelo Brasil e mais 16 países, está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira. A iniciativa, conhecida como Iberescena, selecionará projetos em três categorias do teatro: Criação em Residência, Coprodução de Espetáculos e Programação de Festivais e Espaços Cênicos.

Os melhores projetos receberão de 10.000 a 20.000 euros em prêmios e não há limite específico para o número de beneficiados. As inscrições podem ser feitas diretamente no site do fundo. No Brasil, o Iberescena é representado pela Funarte.